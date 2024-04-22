Offroadcamper Marke EigenbauJetzt kostenlos streamen
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 22.04.2024: Offroadcamper Marke Eigenbau
44 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12
Max hat einen ostdeutschen Pritschenwagen eingekauft. Damit das betagte Vehikel nicht ungenutzt herumsteht, will er den Lkw für kleines Geld zum Offroad-Camper umbauen. In der Theorie klingt das ganz einfach. Man entfernt das Chassis eines Wohnwagens und montiert ihn auf der Ladefläche. Aber mit „Gegurke“ kommt der Autoschrauber bei diesem Projekt nicht weit. Denn die Eigenkonstruktion muss diverse Sicherheitsstandards erfüllen. Max' Vater Conny wird ebenfalls kreativ. Er richtet in einem Bauwagen eine Gartensauna ein. Nachbar „Tüddi“ hilft bei der Elektrik.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.