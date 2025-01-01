MAX Restaurant Revival
Folge 3: "Ich bin am Ende"
25 Min.Ab 6
Harte Kost für Koch und Gastronom Sulei. Um eine realistische Einschätzung des Geschäfts zu erörtern, hat Max den Gastro-Experten Kemal Üres eingeladen - und der findet klare Worte. Außerdem erfahren wir mehr über die Gründe, warum die S-Bar seinen Tiefpunkt erreicht hat.
Genre:DOKUTAINMENT
Produktion:de, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.