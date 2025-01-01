MAX Restaurant Revival
Folge 9: Das Ende
21 Min.Ab 6
Ein unglaubliches Projekt geht zu Ende und ein letztes Mal wird Sulei und das Nava auf die Probe gestellt. Mit einem zweiten Testessen finden wir heraus, wie groß der Unterschied zu unserem ersten Besuch sein wird.
Genre:DOKUTAINMENT
Produktion:de, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.