MAX Restaurant Revival
Folge 8: War alles umsonst?
21 Min.Ab 6
Sulei hat nun einen schönen Laden und Max hat eine gesamte Expertise eingebracht, aber trotzdem kommen keine großen Anstürme von Gästen. Das Team weiß einfach nicht mehr weiter und hat aus diesem Grund noch einmal Kemal Üres eingeladen, damit er die neue Ausrichtung des Restaurants Nava mit seiner Kompetenz in die richtige Richtung lenkt. Kann er das Nava zum Erfolg führen?
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:de, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.