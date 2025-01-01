Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MAX Restaurant Revival

Ist das das Ende von Restaurant Revival?

JoynStaffel 1Folge 5
Ist das das Ende von Restaurant Revival?

Ist das das Ende von Restaurant Revival?Jetzt kostenlos streamen

MAX Restaurant Revival

Folge 5: Ist das das Ende von Restaurant Revival?

21 Min.Ab 6

Der große Umbau steht an und auch hier hat sich Max Hilfe vom Experten dazu geholt. Zusammen mit Dean Ward konzeptionieren sie, wie das neue Restaurant von Sulei aussehen könnte. Doch eine Nachricht von Sulei's Vermieter sollte das gesamte Projekt in Gefahr bringen…

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MAX Restaurant Revival
Joyn
MAX Restaurant Revival

MAX Restaurant Revival

Alle 1 Staffeln und Folgen