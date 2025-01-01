MAX Restaurant Revival
Folge 4: Der Sternekoch hilft!
22 Min.Ab 6
Nachdem die S-Bar bereits auf Herz und Nieren getestet wurde und Kemal Üres mit dem Gastronom Sulei ein Gespräch über die aktuelle Situation geführt hat, ist es wichtig, dass die Kochkünste von Sulei nochmal vor einem Sternekoch unter Beweis gestellt werden. Maximilian Lorenz (Sternekoch aus Köln) findet leider nicht nur gute Worte für das Essen von Sulei…
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MAX Restaurant Revival
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUTAINMENT
Produktion:de, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.