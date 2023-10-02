Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Die große Sprengung

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 02.10.2023
21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12

Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Katy soll heute ans Steuer des berüchtigten "Pinottes"-Truck. Das Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und scheint ein Eigenleben zu führen. Samuel überwacht indes eine Sprengung, die es in sich hat.

