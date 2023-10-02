Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 1: Die große Sprengung
21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Katy soll heute ans Steuer des berüchtigten "Pinottes"-Truck. Das Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und scheint ein Eigenleben zu führen. Samuel überwacht indes eine Sprengung, die es in sich hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.