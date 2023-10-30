Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 9: Absturzgefahr
21 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12
Die Kamera begleitet die Angestellten bei ihrem anspruchsvollen Berufsalltag in einer der größten Minen Kanadas: Samuel bereitet sich auf eine Sprengung vor, während Mathieu und Patrick unter erschwerten Bedingungen Wände anbringen.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.