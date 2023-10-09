Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 3: Nachtschicht
21 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12
Die Arbeit in der Mega-Mine bringt die Angestellten an ihre Grenzen: Während ihrer Nachtschicht reparieren Alexis und Anthyme verschiedene Geräte. Schneefall, Kälte und eine mondlose Nacht sind ihre Gefährten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.