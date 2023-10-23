Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 23.10.2023
Folge 7: Teamwork

21 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12

Guy Romain stammt ursprünglich aus Kamerun und hat in der weltoffenen Gemeinde Fermont mit seiner Familie ein echtes Zuhause gefunden. Er arbeitet in der Mine als Geologe. Auch Mitarbeiterin Katy geht gerne zur Arbeit, besonders wenn sie einen der größten Trucks weltweit fahren darf - den famosen 400-Tonner.

