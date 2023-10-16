Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 6: Eiskalte Retter
21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12
Martin ist Ersthelfer und gehört zum Brandschutz-Team der Mont-Wright-Mine. Das heutige Training hat es in sich: In eiskaltem Wasser üben die für den Ernstfall ausgebildeten Kollegen die Rettung jener in Not. Bei manchen liegen die Nerven trotz der kontrollierten Bedingungen blank.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.