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Mein Haus am Strand

Das Haus der tausend Türen

HGTVFolge vom 08.03.2025
Das Haus der tausend Türen

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Mein Haus am Strand

Folge vom 08.03.2025: Das Haus der tausend Türen

45 Min.Folge vom 08.03.2025

Ein Ehepaar aus Washington, D.C., träumt von einem eigenen Rückzugsort an der malerischen Chesapeake Bay in Maryland. Sie machen sich auf die Suche nach einem erschwinglichen Strandhaus, das sie mit viel Liebe und Kreativität zu ihrem persönlichen Paradies verwandeln können. Doch während der ersten Abrissarbeiten stößt das Paar auf ein unerwartetes Problem, das ihr ohnehin knapp bemessenes Renovierungsbudget ernsthaft ins Wanken bringt. Plötzlich steht nicht nur ihr Zeitplan, sondern auch ihr Traum vom perfekten Strandhaus auf dem Spiel.

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