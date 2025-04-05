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Mein Haus am Strand

Ferienhaus statt Bubble-Tea

HGTVFolge vom 05.04.2025
Ferienhaus statt Bubble-Tea

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Mein Haus am Strand

Folge vom 05.04.2025: Ferienhaus statt Bubble-Tea

45 Min.Folge vom 05.04.2025

Eine ambitionierte Mutter und ihre Tochter haben eine große Vision: Gemeinsam mit der ganzen Familie möchten sie in Florida eine charmante Ferienunterkunft aufbauen. Ihr Ziel? Einen Ort schaffen, der nicht nur externe Gäste begeistert, sondern auch genug Einkommen einbringt, um sich selbst unvergessliche Strandurlaube zu ermöglichen.

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