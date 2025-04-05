Mein Haus am Strand
Folge vom 05.04.2025: Ferienhaus statt Bubble-Tea
45 Min.Folge vom 05.04.2025
Eine ambitionierte Mutter und ihre Tochter haben eine große Vision: Gemeinsam mit der ganzen Familie möchten sie in Florida eine charmante Ferienunterkunft aufbauen. Ihr Ziel? Einen Ort schaffen, der nicht nur externe Gäste begeistert, sondern auch genug Einkommen einbringt, um sich selbst unvergessliche Strandurlaube zu ermöglichen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.