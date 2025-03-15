Mein Haus am Strand
Folge vom 15.03.2025: Das entspannte Duo
44 Min.Folge vom 15.03.2025
Ein Vater und sein Sohn wollen den eisigen Wintern Chicagos entfliehen und an der Crystal Coast in North Carolina ein neues Kapitel beginnen. Mit handwerklichem Geschick und einem Auge für Details sind sie bereit, ein Haus in Strandnähe in Eigenregie zu renovieren – solange der Preis stimmt und die Wellen nicht weit entfernt sind.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.