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Mein Haus am Strand

Das entspannte Duo

HGTVFolge vom 15.03.2025
Das entspannte Duo

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Mein Haus am Strand

Folge vom 15.03.2025: Das entspannte Duo

44 Min.Folge vom 15.03.2025

Ein Vater und sein Sohn wollen den eisigen Wintern Chicagos entfliehen und an der Crystal Coast in North Carolina ein neues Kapitel beginnen. Mit handwerklichem Geschick und einem Auge für Details sind sie bereit, ein Haus in Strandnähe in Eigenregie zu renovieren – solange der Preis stimmt und die Wellen nicht weit entfernt sind.

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