Mein Haus am Strand
Folge vom 22.03.2025: Flucht vor dem Winter
44 Min.Folge vom 22.03.2025
Nach Jahren eisiger Winter in North Dakota träumt ein Paar von Sonne, Sand und mildem Klima. St. Pete Beach in Florida soll deshalb ihr neues Zuhause werden – eine ganzjährige Oase am Meer. Sie suchen eine erschwingliche Immobilie, die sie mit viel Liebe in ihr persönliches Paradies verwandeln können.
