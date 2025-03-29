Mein Haus am Strand
Folge vom 29.03.2025: Strand der Kindheit
45 Min.Folge vom 29.03.2025
Eine alleinerziehende Mutter, die ihre Kindheit am Nantasket Beach verbracht hat, träumt davon, ihren eigenen Kindern die gleiche unbeschwerte Zeit am Meer zu ermöglichen. Sie sucht ein erschwingliches Haus an der Küste von Hull, Massachusetts – ein Zuhause mit Potenzial, das sie mit Liebe renovieren kann. Ihr Wunsch: ein Ort, an dem ihre Familie neue Erinnerungen schafft, während die Wellen im Hintergrund rauschen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.