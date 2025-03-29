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Mein Haus am Strand

Strand der Kindheit

HGTVFolge vom 29.03.2025
Strand der Kindheit

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Mein Haus am Strand

Folge vom 29.03.2025: Strand der Kindheit

45 Min.Folge vom 29.03.2025

Eine alleinerziehende Mutter, die ihre Kindheit am Nantasket Beach verbracht hat, träumt davon, ihren eigenen Kindern die gleiche unbeschwerte Zeit am Meer zu ermöglichen. Sie sucht ein erschwingliches Haus an der Küste von Hull, Massachusetts – ein Zuhause mit Potenzial, das sie mit Liebe renovieren kann. Ihr Wunsch: ein Ort, an dem ihre Familie neue Erinnerungen schafft, während die Wellen im Hintergrund rauschen.

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