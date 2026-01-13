Naturparadies für die KinderJetzt kostenlos streamen
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 13.01.2026: Naturparadies für die Kinder
44 Min.Folge vom 13.01.2026
Eine Familie zieht von einem Vorort ins ländliche Umland und wünscht sich ein Zuhause, das ihren Kindern viel Platz bietet. Ben und Erin entwerfen ein Haus mit großzügigem Außenbereich und einem Baumhaus, das den Start in den neuen Lebensabschnitt besonders macht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.