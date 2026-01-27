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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Riesiges Familiennest

HGTVFolge vom 27.01.2026
Riesiges Familiennest

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 27.01.2026: Riesiges Familiennest

45 Min.Folge vom 27.01.2026

Eine Familie zieht wegen eines neuen Jobs nach Laurel und braucht dringend ein größeres Zuhause, bevor das zweite Kind zur Welt kommt. Ben und Erin suchen nach einem Haus, das genug Raum bietet und sich schnell in einen warmen Familientreffpunkt verwandeln lässt. Das Projekt ist zeitkritisch – aber machbar?

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