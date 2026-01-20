Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 20.01.2026: Überraschung für die Eltern
45 Min.Folge vom 20.01.2026
Ein Paar wollte sein Haus in Laurel als DIY-Projekt renovieren, doch inzwischen ist klar, dass sie Unterstützung brauchen. Ihr Sohn bittet Ben und Erin um Hilfe, damit das Haus wieder bewohnbar und funktional wird. Die beiden schaffen einen Plan, der zeigt, wie viel persönlicher Raum entsteht, wenn Profis übernehmen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.