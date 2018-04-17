Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 17.04.2018: Melissa und Ashley
45 Min.Folge vom 17.04.2018Ab 12
Vor zehn Jahren wog Melissa 296 Kilo und unterzog sich einer Magenbypass-OP, um ihre Kinder nicht zu Halbwaisen zu machen. Nach drei Jahren hatte die Familienmutter fast 226 Kilo verloren und war mit ihrer neuen, schlanken Figur überglücklich. Doch wie geht es ihr heute? Melissa ist völlig überfordert von ihren vier Kids, dem großem Haushalt und ihrer angeschlagenen Ehe. Dazu kommt, dass sie wieder - ungewollt - schwanger ist. Melissa kämpft darum, ihre Familie zusammen zu halten und versucht gleichzeitig, sich weiter um ihre Gesundheit und ihr Gewicht zu kümmern. Doch wegen der fünften Schwangerschaft fällt ihr diese Belastung immer schwerer.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.