Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 15.05.2018: Laura und Marla
44 Min.Folge vom 15.05.2018Ab 12
Laura wog 270 Kilo, riskierte durch die extreme Fettleibigkeit ihr Leben, wollte ihre Magenbypass-OP aber trotzdem abblasen. Nach einer schweren Lungenentzündung stimmte sie endlich zu und nahm 110 Kilo ab. Laura fühlt sich nun wie neugeboren, möchte weiter Gewicht verlieren und ihre überschüssige Haut straffen lassen. Sie blickt zum ersten Mal seit Jahren positiv in die Zukunft, doch Ehemann Joey ist gar nicht glücklich über die Veränderung: Je schlanker und selbstständiger seine Frau wird, desto größer ist seine Angst, von ihr nicht mehr gebraucht und deshalb verlassen zu werden. Joey hätte gerne seine fettleibige, unbewegliche Laura zurück.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.