Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 24.04.2018: Bettie Jo und Susan
45 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 12
Bettie Jo hat keine richtige Ehe – ihr Mann Josh ist vor allem ihr Pfleger. Doch so wie Josh sie umsorgt, schadet er der jungen Frau. Vor ihrer Magen-Bypass-OP wog Bettie Jo 297 Kilo. Nach dem Eingriff hinderten sie Eheprobleme daran, beim Abnehmen voranzukommen. Und Josh blockierte ihre Diät mit Absicht: Er hatte Angst, von seiner Frau nicht mehr gebraucht zu werden, wenn sie Gewicht verliert und damit gesünder und mobiler wird. Doch Bettie Jo setzt sich durch, verliert über 70 Kilo und ist jetzt viel selbstständiger. Trotzdem leidet sie unter Depressionen, weil sie von ihrer Familie getrennt ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.