Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 15.05.2018: Joe
45 Min.Folge vom 15.05.2018Ab 12
Vor der OP zur Gewichtsreduktion wog Joe 359 Kilo und war ganz auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Joe konnte weder Auto fahren, noch alltägliche Dinge erledigen, weil er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Inzwischen ist viel passiert. Seit dem Magenbypass hat er 140 Kilo abgenommen, ist viel selbstständiger und gesünder geworden. Doch die wichtigste Veränderung im Leben des gelernten IT-Administrators: Er hat bei einer Internetgruppe für Übergewichtige Sarah kennengelernt und sich online in sie verliebt. Nun reist er nach Iowa, um seine Traumfrau endlich persönlich zu treffen, hat aber Angst, dass er ihren Erwartungen nicht entspricht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.