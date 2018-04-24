Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 24.04.2018: Zsalynn und Olivia
45 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 12
Vor der OP zur Gewichtsreduktion wog Zsalynn 271 Kilo und hat nach zwei Jahren stattliche 143 Kilo abgenommen. Jetzt könnte ihre überschüssige Haut operativ entfernt werden, doch Zsalynns Mann Gareth will, dass sie wieder zulegt, weil er nur dicke Frauen attraktiv findet. Die Familienmutter trifft eine Entscheidung - für ihre Gesundheit und gegen ihre Ehe. Seit der Scheidung ist Zsalynns Leben viel besser geworden. Nur wenn Tochter Hannah beim Vater ist, bekommt sie öfter Depressionen. Und dann fällt es Zsalynn besonders schwer, den Gelüsten nach Süßigkeiten zu widerstehen. Wird sie es trotzdem schaffen, ihr Wunschgewicht von 66 Kilo zu erreichen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.