Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 21.07.2020: Lindsey
88 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12
Lindsey Witte aus Iowa hat jeden Abend Angst, dass sie morgens nicht mehr aufwacht, denn ihr Körper ist so schwer, dass er ständig schmerzt und sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen kann. Doch ihre Esssucht kennt keine Grenzen, so dass die 39-Jährige inzwischen 294 Kilo auf die Waage bringt. Ehemann Paul muss sich um alles kümmern, denn schon fünf Minuten Körperpflege sind die Hölle für Lindsey. Aber auch Paul hat ein Suchtproblem: Er ist Alkoholiker und bekommt die Trinkerei nicht in den Griff. Die beiden führen zwar eine gute Ehe, haben aber keine Kontrolle über ihr Leben. Und bei Lindsey tickt die Uhr.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.