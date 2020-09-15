Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 15.09.2020: Ashley B
88 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12
Ashley Bernard aus Lafayette, Louisiana, hatte sich ihr Leben definitiv anders vorgestellt. Doch seit die inzwischen 32-Jährige unter Fettsucht leidet, schafft sie selbst einfachste Dinge nicht mehr. Deshalb ist sie auch wieder bei ihren Eltern eingezogen, wo ihre Mom und ihre elfjährige Tochter Aniya sich um fast alles kümmern, auch um das neun Monate alte Baby. Doch wenn Ashleys Gewicht, das momentan bei 289 Kilo liegt, weiter steigt, wird sie bettlägerig, einen Rollator brauchen und völlig abhängig von der Unterstützung anderer. Kann Dr. Nows Adipositas-Programm ihr noch helfen?
