Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.09.2020: Dominic
88 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Dominic Hernandez aus Fresno, Kalifornien, hat zwei massive Probleme: Er ist extrem fettleibig und dazu obdachlos. Der 37-Jährige bringt 305 Kilo auf die Waage und haust zusammen mit seinem Bruder James in einem Van, in dem kaum Platz ist, sich umzudrehen. Die ständigen Gelenkschmerzen machen das Leben zur Qual. Zudem ist es um die Hygiene schlecht bestellt, denn die Brüder können sich nur zwei Mal im Monat ein Zimmer leisten, wo sie richtig duschen und in einem echten Bett schlafen dürfen. Dr. Now will Dominic in sein Programm aufnehmen, aber die Obdachlosigkeit macht die Behandlung weitaus schwieriger.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
