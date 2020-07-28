Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 28.07.2020: Bethany
88 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12
Bethany Stout aus Alva, Oklahoma, hasst ihr Leben. Die 40-Jährige geht auf die 300 Kilo zu und hat ständig Schmerzen, weil sich die Speckfalten wundreiben. Dabei hat sie zwei Töchter, um die sie sich eigentlich kümmern müsste, da ihr Mann viel arbeitet. Doch nicht nur er, auch die Kids müssen Beth ständig unterstützen, weil sie sich weder anziehen, noch einkaufen oder kochen kann. Bethany weiß, dass sich nichts ändert, solange sie ihre Esssucht nicht in den Griff bekommt, doch sie verbringt die meiste Zeit im Sessel und schaufelt Kalorien in sich hinein. Dr. Now in Houston, Texas, ist ihre letzte Rettung.
