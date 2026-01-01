Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Generation Park", Moers
Am zweiten Tag empfängt Mike Bengel (51) aus Moers seine Gäste in seinem "Generation Park". Die Event-Location befindet sich in einer stillgelegten Zeche mit einem alten Kohleförderturm. Der "Generation Park" ist bekannt für die amerikanischen und internationalen Spezialitäten, und auch ein Kulturgut im Ruhrgebiet. Hoffentlich hinterlässt nicht nur das ungewöhnliche Ambiente einen bleibenden Eindruck bei den Mitstreitern und bei Profikoch Mike Süsser.
