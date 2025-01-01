Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Ritterkuchl zu Hall", Innsbruck

Das "Ritterkuchl" liegt im Zentrum von Hall in Tirol. Hier speisen unsere Ritter und das Burgfräulein an einer weihnachtlichen Tafel. Gastgeber Christoph Harbringer möchte seine Gäste in die Vergangenheit versetzen und nutzt dafür den Charme des 900 Jahre alten Gebäudes. Ob sich seine Gäste im Mittelalter zurechtfinden?

