"Frau Hoppe", Hannover

Kabel EinsFolge vom 11.07.2018
Folge vom 11.07.2018: "Frau Hoppe", Hannover

45 Min.Folge vom 11.07.2018Ab 6

Hopp, Hopp - das Essen ist fertig! Im Ladenlokal "Frau Hoppe" wird gekocht, wonach der Sinn steht. Gastgeberin Christine Hoppe (56) hat keine gewöhnliche Speisekarte, sondern eine beschriebene Menü-Tafel. Promikoch Mike Süsser und Christines Mitstreiter nehmen heute das Konzept der Quereinsteigerin genau unter die Lupe. Rechte: kabel eins

