Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Badische Weinstube", Meersburg
44 Min.Ab 12
"Das Beste kommt zum Schluss." Das hofft jedenfalls Andreas Laubenberger aus der "Badischen Weinstube", der am letzten Tag Nerven beweisen muss. Mit seinem Restaurant will er mehr sein als nur ein Touri-Laden. Stil und Qualität sollen die Kollegen überzeugen. Heute fällt die Entscheidung: Wer gewinnt den goldenen Teller am Bodensee?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins