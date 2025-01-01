Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldschenke mexikanisches Steakhaus", Sigmarszell

Kabel Eins
"Waldschenke mexikanisches Steakhaus", Sigmarszell

"Waldschenke mexikanisches Steakhaus", SigmarszellJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldschenke mexikanisches Steakhaus", Sigmarszell

44 Min.Ab 12

Gastgeberin Dusica Jovanovic erhofft sich einen reibungslosen Tag und sattgegessene Kollegen. Die "Waldschenke mexikanisches Steakhaus" befindet sich mitten im Wald und hat dazu noch ein ungewöhnliches Fleischangebot. Wie kommt der Alligator auf dem Teller bei Mike Süsser und den Gästen an?

Alle verfügbaren Folgen