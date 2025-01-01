Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"La Turka", Essen
44 Min.Ab 12
Am vierten Tag sehen die Gastronomen die authentische türkische Küche mitten auf der Gastronomiemeile in Essen. Gastgeber Yavuz Cagritekin (47) öffnet seine Türen zum "La Turka". Als heimatverbundener Koch zaubert er insbesondere traditionelle Gerichte aus der Türkei, die mit der Fastfood-Gastronomie nichts zu tun haben. Yavuz möchte seinen Kollegen seine Heimat von der schönsten Seite zeigen und muss darüber hinaus auch Profi Mike Süsser überzeugen.
