Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Lui e Lei", Bonn
44 Min.Ab 12
Diese Woche reist "Mein Lokal, Dein Lokal" in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Hier treffen die Gastronomen auf den Vollblut Italiener Angelo Gati (48). Seit über zehn Jahren beglückt der Familienvater im "Lui e Lei" seine Gäste mit abwechslungsreicher und authentischer italienischer Küche. Während Angelo die Gäste betreut, begeistert sein Schwiegervater alle Besucher am offenen Holzkohleofen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins