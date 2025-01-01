Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Palmyra", Nürnberg
44 Min.Ab 12
Finale! Und das wird heute im "Palmyra" von Argan Galan (40) und Bruder Iwan (36) gefeiert. In dem syrischen Lokal kommen hungrige Gäste voll auf ihre Kosten. Denn hier wird großzügig serviert! Falafel, Okraschoten und Lamm zählen im Lokal zu den Dauerrennern. Mit einem Showact am Ende will Argan die Mistreiter zum Abschied überraschen. Ob dies von Mike Süsser und den anderen vier Gastronomen mit vielen Punkten entlohnt wird?
