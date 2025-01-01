Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Jolig's 2012", Bonn

"Jolig's 2012", Bonn

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Jolig's 2012", Bonn

Es ist Bergfest im Herzen Bonns! Im "Jolig's 2012" wartet ein außergewöhnliches Konzept auf Mike Süsser. Andreas Jolig (51) hat in seinem Lokal keine Speisekarte, sondern stellt alle Gerichte in einer Vitrine aus. Er selbst fungiert dabei als lebende Speisekarte und erklärt jedem Gast das Konzept und die Crossover Gerichte. Ob diese ungewöhnliche Idee aufgeht, werden Mike Süsser und die Gastronomen erfahren.

