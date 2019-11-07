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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Gaststätte Röhrl", Eilsbrunn

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
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Folge vom 07.11.2019: "Gaststätte Röhrl", Eilsbrunn

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

360 Jahre in elf Generationen! Kein Wirtshaus der Welt ist so alt wie die "Gaststätte Röhrl" in Eilsbrunn. Muk Röhrl (35) lebt die Tradition seiner Familie weiter und zeigt dabei genau wie der restliche Familienclan Ausdauer! Aber bedeuten drei Jahrhunderte familiengeführte Gastronomie direkt den Sieg für Regensburg - oder vielleicht doch ein festgefahrenes Konzept? Promikoch Mike Süsser und Muks Mitstreiter stellen den Weltrekordhalter auf die Probe.

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