"Gaststätte Röhrl", EilsbrunnJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2019: "Gaststätte Röhrl", Eilsbrunn
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
360 Jahre in elf Generationen! Kein Wirtshaus der Welt ist so alt wie die "Gaststätte Röhrl" in Eilsbrunn. Muk Röhrl (35) lebt die Tradition seiner Familie weiter und zeigt dabei genau wie der restliche Familienclan Ausdauer! Aber bedeuten drei Jahrhunderte familiengeführte Gastronomie direkt den Sieg für Regensburg - oder vielleicht doch ein festgefahrenes Konzept? Promikoch Mike Süsser und Muks Mitstreiter stellen den Weltrekordhalter auf die Probe.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen