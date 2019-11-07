"San Daniele", KönigswiesenJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2019: "San Daniele", Königswiesen
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Pizzeria, Eisdiele und Vinothek in einem. Das "San Daniele" stellt sich mit drei Konzepten der Konkurrenz. Den Laden in der Wohnsiedlung Königswiesen führt Inhaberin Thea Nurtsch (56). Bei den fangfrischen Fischen in den Auslagen sollen die Mitstreiter anbeißen. Wen hat sie am Ende am Haken, und wie findet Koch Mike Süsser das italienische Konzept der Deutschen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen