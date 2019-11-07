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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"San Daniele", Königswiesen

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.11.2019: "San Daniele", Königswiesen

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Pizzeria, Eisdiele und Vinothek in einem. Das "San Daniele" stellt sich mit drei Konzepten der Konkurrenz. Den Laden in der Wohnsiedlung Königswiesen führt Inhaberin Thea Nurtsch (56). Bei den fangfrischen Fischen in den Auslagen sollen die Mitstreiter anbeißen. Wen hat sie am Ende am Haken, und wie findet Koch Mike Süsser das italienische Konzept der Deutschen?

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