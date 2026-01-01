"Schlosswirtschaft Heitzenhofen", DuggendorfJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schlosswirtschaft Heitzenhofen", Duggendorf
44 Min.Ab 12
Die "Schlosswirtschaft Heitzenhofen" wird heute von Gastgeber Christian Streier (32) flankiert. Als Koch und Geschäftsführer hat er alles selbst in der Hand, um zu gewinnen. Mit gehobenen, regionalen Landhausgerichten in schöner Ausflugsumgebung soll ihm das gelingen. Als letzter in der Runde gibt Christian nochmal Gas, um nicht als Schlusslicht der Woche zu enden. Auch Promikoch Mike Süsser gibt endlich seine finalen Punkte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen