Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Casa Deonila", Hamburg

44 Min.Ab 12

Halbzeit in Hamburg! Emmanuel und Nils haben gut vorgelegt und jetzt muss die Vollblutbrasilianerin Maria Deonila Krüger (44) zeigen, was sie draufhat. Die Speisekarte ist ein Mix aus traditionell brasilianischer Küche und europäischer Feinkost. Das "Casa Deonila" befindet sich im Hamburger Stadtteil Lokstedt und ist ein kleines familiengeführtes Restaurant. Mit der Rückendeckung von ihrer Tochter und ihren beiden Söhnen sollte bei Deonila eigentlich nichts mehr schiefgehen ...

