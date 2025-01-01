Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Riedesel", Baunatal/Kassel
44 Min.Ab 12
Tagsüber die Doktorarbeit, abends die Gastronomie: Haschmat Rabanizada (32) will es wissen und tritt mit seinem Restaurant "Zum Riedesel" in Baunatal an. Als Koch bringt er deutsch-afghanischen Küche auf die Teller. Ob es der studierte Maschinenbauer drauf hat, darüber entscheidet nicht nur seine Konkurrenz, sondern auch Mike Süsser.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins