Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Die Reblaus", Hann. Münden/Kassel
44 Min.Ab 12
Am letzten Tag lädt Antonio Iannibelli (42) seine Kollegen in "Die Reblaus" ein. Mit selbstgemachten Nudeln und einer kreativen Karte hält sich der gelernte Koch schon achtzehn Jahre in Hann. Münden. Rechtfertigen möchte Antonio diese stolze Zeit vor seinen Mitstreitern und Fernsehkoch Mike Süsser mit einem super Essen. Wer wird als Sieger aus dieser Woche gehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins