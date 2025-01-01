"Restaurant Vierwasser", FürstenfeldbruckJetzt kostenlos streamen
Diese Woche treten fünf Gastronomen in München und Umgebung gegeneinander an. Erster Halt ist in Fürstenfeldbruck. Peter Hollweck lädt in das "Restaurant Vierwasser" ein. Dort will er nicht nur mit seiner besonderen Lage direkt an der Amper, sondern auch mit seiner leidenschaftlichen Küche überzeugen. Frische Produkte und modernes Kochen sind sein Erfolgsrezept.
