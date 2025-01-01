Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schraeger Vogel", Detmold
44 Min.Ab 12
Ein verrücktes Konzept bietet der "Schraege Vogel" Sebastian Schraets (34), genannt "Schraets". Ausgefallene Burger-Variationen sind die Spezialität im Restaurant "Schraeger Vogel", das zudem mit seiner ungewöhnlichen Atmosphäre punkten will. Gastgeber "Schraets" steht nicht nur im Service seinen Mann, sondern unterstützt zudem auch sein Team in der Küche - denn hier wird alles selbst gemacht.
