Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Il Melograno", Wien
44 Min.Ab 12
Mike Süsser darf sich auf eine spannende Woche in seiner Wahl-Heimat Österreich freuen: Stil, Chic und Eleganz verspricht die Stadt Wien. Im ersten Bezirk öffnet Gastgeber Roberto d'Atri seine Türen und setzt die Messlatte für die Woche hoch oben an. Das Restaurant "Il Melograno" befindet sich mitten im historischen Kern der Stadt und bietet stilvolles Ambiente mit anspruchsvoller Küche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins