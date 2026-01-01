Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bar3", Wien

Kabel Eins
"Bar3", Wien

"Bar3", WienJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bar3", Wien

44 Min.Ab 12

In der "Bar 3" steht alles im Zeichen guter Drinks und Speisen. Gastgeber Christoph Moser (30) hat ein ganz besonderes Konzept für seinen Laden: Eine Kombination aus Bar und Restaurant. Deshalb sind die Erwartungen seiner Mitstreiter nicht nur ans Essen besonders hoch. Auch die Getränke müssen überzeugen. Mike Süsser ist ebenfalls gespannt auf das Konzept.

Alle verfügbaren Folgen