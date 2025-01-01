Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Walter Bauer", Wien
44 Min.Ab 12
Zum großen Finale geht es zurück in den ersten Bezirk zu einer echten Größe der Wiener Gastronomie: Walter Bauer (61) bietet mit seinem gleichnamigen Restaurant moderne österreichische Küche auf höchstem Niveau. Wer viel zu bieten hat, hat aber auch viel zu verlieren - ob das Sternerestaurant seinem Ruf gerecht werden kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins