Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bistrot en Passant", Hulst / Niederlande

Kabel Eins
"Bistrot en Passant", Hulst / Niederlande

"Bistrot en Passant", Hulst / NiederlandeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Bistrot en Passant", Hulst / Niederlande

44 Min.Ab 12

Wer in Hulst ins "Bistrot en Passant" eintritt, denkt vielleicht in einem Antiquitätengeschäft gelandet zu sein - kaum ein Fleckchen ohne Deko! Carl de Wolfs (55) Gäste sollen sich jedoch nicht schon an der Deko sattsehen, sondern auch auf das Essen freuen. Dazu schlägt der lebensfrohe Holländer eine internationale und regionale Richtung mit französischem Einfluss ein.

