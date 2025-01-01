Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Dockside", Sas van Gent, Holland
44 Min.Ab 12
Wer Fleisch liebt, legt einen Zwischenstopp bei Bart Hoogstad (46) in Sas van Gent ein: Rippchen, Grillhähnchen oder Steak hält sein "Dockside" unter anderem bereit. Bart hat von der Inneneinrichtung, dem Service über die Ausstattung der Küche und den Rezepten alles in Perfektion geplant. Da soll natürlich auch am Gastgebertag nichts mehr schiefgehen.
